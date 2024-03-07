На протестах фермерів у Варшаві напередодні затримали 55 людей — глава МВС Польщі

Глава МВС Польщі Марцін Кервінський заявив, що напередодні під час протестів у Варшаві вони затримали 55 людей. Марцін Кервінський зауважив, що 26 затриманих це "хулігани й провокатори", які напали на міліцію. Про це він заявив під час пресконференції польським ЗМІ, передає УНН.

Я хочу дуже чітко – і хочу, щоб це прозвучало дуже чітко – розділити дві категорії протестувальників. Протестуючі фермери, які мирно протестували відповідно до прав кожного громадянина, але ми також мали справу з групою хуліганів і провокаторів, які напали на поліцію. У цьому, мабуть, немає сумнівів. Ми всі бачимо, ми бачили ці картини, коли стовпами, на яких були вивішені біло-червоні прапори, виколювали бруківку і бруківка летіла в бік міліціонерів. – прокоментував Кервінський.

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Кервінський сказав, що "загалом було затримано 55 осіб, але 26 осіб (...) були затримані в цей критичний момент". – Після того, як збори були розпущені організаторами. Коли поліція закликала – бо емоції наростали – розійтися.

За словами міністра, затримані 26 осіб мали агресивну поведінку. Він додав, що "проти цих людей вживаються заходи".

26 осіб – це люди, яких там фізично затримували. Майже половина цих людей були в стані алкогольного сп'яніння. Там були люди, у яких було 1,7 проміле. – сказав він.

Правоохоронці також повідомили, що загалом у сутичках із протестувальниками постраждали 14 поліцейських. Один із них має серйозну травму голови та перебуває у лікарні.

В результаті агресивної поведінки деяких протестувальників постраждали 14 поліцейських. … Один ще в лікарні. - повідомив замголови МВС Чеслав Мрочек.

Є постражалі й серед учасників протесту. Меддопомогу надали чотирьом протестувальникам після використання поліцією сльозогінного газу.

Мрочек пояснив, що це були інциденти, пов’язані з використанням газу, а допомога була одноразовою і тривала кілька хвилин.

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Голова клубу PiS Маріуш Блащак також прокоментував протест на конференції журналістам в Сеймі у четвер. Він заявив що Кервінський відповідальний за заворушення під час протесту фермерів, розкритикував дії поліцейських та висловив недовіру голові МВС Польщі.

- Безсумнівно, міністр внутрішніх справ і адміністрації відповідає за все, що стосується безпеки нашої Батьківщини, все, що відбулося вчора. Тому ми підготували пропозицію про недовіру міністру Кєрвінському, яка буде подана найближчим часом. .. Ми не підтримуємо (...) використання поліції в політичних цілях, … і ми не згодні називати фермерів хуліганами – звідси висновок (недовіра - ред.) – заявив Блащак.

Нагадаємо

6 березня зранку фермери вийшли на загальний страйк у Варшаві. На протестах підпалили шини перед офісом прем'єр-міністра. Вони вимагали захисту від іноземного сільськогосподарського імпорту.

Надвечір перед будівлею польського Сейму відбулися сутички між фермерами-протестувальниками і правоохоронцями. ​Були поранені з обох сторін.