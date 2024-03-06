Біля польського Сейму відбулися заворушення між фермерами та поліцією: є постраждалі та затримані
Київ • УНН
Сутички між протестуючими фермерами та поліцейськими перед польським Сеймом призвели до поранення кількох офіцерів і затримання понад 10 протестувальників.
Перед будівлею польського Сейму сьогодні, 6 березня, відбулися сутички між фермерами-протестувальниками і правоохоронцями. Є поранені серед поліцейських, понад 10 протестувальників затримано, передає УНН із посиланням на RMF FM.
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Як повідомляється, деякі протестувальники намагалися прорватися через бар'єри, що огороджують територію Сейму. У хід пішли сигнальні ракети і каміння. Поліція закликала протестувальників розійтися.
Зазначається, що під час заворушень біля Сейму правоохоронці застосували сльозогінний газ та водомети.
За даними поліції, під час сутичок постраждали кілька поліцейських.
Наразі затримано більше десятка осіб, повідомляє поліція у платформі X.
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Фермери провели акцію протесту перед офісом прем'єр-міністра. Там у поліцію і в бік будівлі канцелярії було кинуто кілька сигнальних ракет.
Страйки відбуваються не тільки у Варшаві, а й в інших частинах Польщі.