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Возле польского Сейма произошли беспорядки между фермерами и полицией: есть пострадавшие и задержанные

Возле польского Сейма произошли беспорядки между фермерами и полицией: есть пострадавшие и задержанные

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 15:14  •  6512 просмотра

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Стычки между протестующими фермерами и полицейскими перед польским Сеймом привели к ранению нескольких офицеров и задержанию более 10 протестующих.

Перед зданием польского Сейма сегодня, 6 марта, произошли столкновения между фермерами-протестующими и правоохранителями. Есть раненые среди полицейских, более 10 протестующих задержаны, передает УНН со ссылкой на RMF FM.

Детали 

Как сообщается, некоторые протестующие пытались прорваться через барьеры, ограждающие территорию Сейма. В ход пошли сигнальные ракеты и камни.  Полиция призвала протестующих разойтись. 

Отмечается, что во время беспорядков возле Сейма правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. 

По данным полиции, во время столкновений пострадали несколько полицейских. 

Сейчас задержаны более десятка человек, сообщает полиция в платформе X. 

Ранее 

Фермеры провели акцию протеста перед офисом премьер-министра. Там в полицию и в сторону здания канцелярии было брошено несколько сигнальных ракет. 

Забастовки происходят не только в Варшаве, но и в других частях Польши.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
varshavaВаршава
polshaПольша
Біля польського Сейму відбулися заворушення між фермерами та поліцією: є постраждалі та затримані
Riots between farmers and police occurred near the Polish Sejm: there are victims and detainees
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