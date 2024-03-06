Возле польского Сейма произошли беспорядки между фермерами и полицией: есть пострадавшие и задержанные

Перед зданием польского Сейма сегодня, 6 марта, произошли столкновения между фермерами-протестующими и правоохранителями. Есть раненые среди полицейских, более 10 протестующих задержаны, передает УНН со ссылкой на RMF FM.

Детали

Как сообщается, некоторые протестующие пытались прорваться через барьеры, ограждающие территорию Сейма. В ход пошли сигнальные ракеты и камни. Полиция призвала протестующих разойтись.

Отмечается, что во время беспорядков возле Сейма правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

По данным полиции, во время столкновений пострадали несколько полицейских.

Сейчас задержаны более десятка человек, сообщает полиция в платформе X.

Ранее

Фермеры провели акцию протеста перед офисом премьер-министра. Там в полицию и в сторону здания канцелярии было брошено несколько сигнальных ракет.

Забастовки происходят не только в Варшаве, но и в других частях Польши.