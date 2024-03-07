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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На протестах фермеров в Варшаве накануне задержали 55 человек - глава МВД Польши

На протестах фермеров в Варшаве накануне задержали 55 человек - глава МВД Польши

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 17:58  •  11950 просмотра

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55 человек были задержаны во время протестов фермеров в Варшаве, 26 из них были идентифицированы как "хулиганы и провокаторы", которые напали на полицию, по словам министра внутренних дел Польши Марцина Кервинского.

Глава МВД Польши Марцин Кервинский заявил, что накануне во время протестов в Варшаве они задержали 55 человек. Марцин Кервинский  отметил, что 26 задержанных это "хулиганы и провокаторы", которые напали на милицию. Об этом он заявил во время пресс-конференции польским СМИ, передает УНН.

Я хочу очень четко - и хочу, чтобы это прозвучало очень четко - разделить две категории протестующих. Протестующие фермеры, которые мирно протестовали в соответствии с правами каждого гражданина, но мы также имели дело с группой хулиганов и провокаторов, которые напали на полицию. В этом, пожалуй, нет сомнений. Мы все видим, мы видели эти картины, когда столбами, на которых были вывешены бело-красные флаги, выкалывали брусчатку и брусчатка летела в сторону милиционеров. 

- прокомментировал Кервинский.

Детали

Кервинский сказал, что "всего было задержано 55 человек, но 26 человек (...) были задержаны в этот критический момент" - после того, как собрание было распущено организаторами. Когда полиция призвала - потому что эмоции нарастали - разойтись.

По словам министра, задержанные 26 человек имели агрессивное поведение. Он добавил, что "против этих людей принимаются меры".

26 человек - это люди, которых там физически задерживали. Почти половина этих людей были в состоянии алкогольного опьянения. Там были люди, у которых было 1,7 промилле.

- сказал он.

Правоохранители также сообщили, что всего в столкновениях с протестующими пострадали 14 полицейских. Один из них имеет серьезную травму головы и находится в больнице.

В результате агрессивного поведения некоторых протестующих пострадали 14 полицейских. ... Один еще в больнице.

 - сообщил замглавы МВД Чеслав Мрочек.

Есть пострадавшие и среди участников протеста. Медпомощь оказали четырем протестующим после использования полицией слезоточивого газа.

Мрочек объяснил, что это были инциденты, связанные с использованием газа, а помощь была одноразовой и длилась несколько минут.

Дополнительно

Председатель клуба PiS Мариуш Блащак также прокомментировал протест на конференции журналистам в Сейме в четверг. Он заявил, что Кервинский ответственный за беспорядки во время протеста фермеров, раскритиковал действия полицейских и выразил недоверие главе МВД Польши.

- Несомненно, министр внутренних дел и администрации отвечает за все, что касается безопасности нашей Родины, все, что произошло вчера. Поэтому мы подготовили предложение о недоверии министру Кервинскому, которое будет подано в ближайшее время. ... Мы не поддерживаем (...) использование полиции в политических целях, ... и мы не согласны называть фермеров хулиганами - отсюда вывод (недоверие - ред.) 

- заявил Блащак.

Напомним

6 марта утром фермеры вышли на всеобщую забастовку в Варшаве. На протестах подожгли шины перед офисом премьер-министра. Они требовали защиты от иностранного сельскохозяйственного импорта.

Под вечер перед зданием польского Сейма произошли столкновения между фермерами-протестующими и правоохранителями. Были раненые с обеих сторон.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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