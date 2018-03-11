На Прикарпатті знайдено туриста з Києва, що зник 9 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Знайдено туриста з Києва, який мав повернутися додому ще 9 березня. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління ДСНС в Івано-Франківській області.
Як зазначалося раніше, 7 березня група туристів вирушила маршрутом в напрямку гори Говерла, проте близько 10:00 години вони розділилися: 3 людей пішли в сторону гори Говерла, а житель Києва, 1990 р.н. змінив маршрут руху та пішов в сторону гори Вухатий Камінь, поблизу села Дземброня Верховинського району. Телефонний зв’язок з туристом відсутній, повернення додому планувалось 9 березня, однак він не повернувся.
10 березня о 08:00 розпочато проведення пошуково-рятувальних робіт, до яких залучено 17 рятувальників на 3 одиницях техніки. Створено 4 пошукові групи, якими обстежено територію в районі гір Вухатий Камінь, Смотрич та Піп Іван, полонини Чуфрова, Смотрич, Погорілець.
Сьогодні до пошуків було залучено 11 рятувальників на одиниці техніки.
Як повідомили у ДСНС, сьогодні об 11:40 туриста знайдено в районі полонини Шешорська. Стан чоловіка задовільний.