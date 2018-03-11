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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34474 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 50307 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53902 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 101086 просмотра

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На Прикарпатье найдено туриста из Киева, пропавшего 9 марта

На Прикарпатье найдено туриста из Киева, пропавшего 9 марта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Найдено туриста из Киева, который должен был вернуться домой еще 9 марта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления ГосЧС в Ивано-Франковской области.

Как отмечалось ранее, 7 марта группа туристов отправилась по маршруту в направлении горы Говерла, однако около 10:00 часов они разделились: 3 человека пошли в сторону горы Говерла, а житель Киева, 1990 г.р. изменил маршрут движения и пошел в сторону горы Ушастый Камень, вблизи села Дземброня Верховинского района. Телефонная связь с туристом пропала, возвращение домой планировалось 9 марта, однако он не вернулся.

10 марта в 08:00 начато проведение поисково-спасательных работ, к которым было привлечено 17 спасателей на 3 единицах техники. Создано 4 поисковые группы, которыми обследована территория в районе гор Ушастый Камень, Смотрич и Поп Иван, полонины Чуфрова, Смотрич, Погорилец.

Сегодня к поискам были привлечены 11 спасателей на единицы техники.

Как сообщили в ГосЧС, сегодня в 11:40 туриста найдено в районе долины Шешорской. Состояние мужчины удовлетворительное.

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