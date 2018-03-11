На Прикарпатье найдено туриста из Киева, пропавшего 9 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Найдено туриста из Киева, который должен был вернуться домой еще 9 марта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления ГосЧС в Ивано-Франковской области.
Как отмечалось ранее, 7 марта группа туристов отправилась по маршруту в направлении горы Говерла, однако около 10:00 часов они разделились: 3 человека пошли в сторону горы Говерла, а житель Киева, 1990 г.р. изменил маршрут движения и пошел в сторону горы Ушастый Камень, вблизи села Дземброня Верховинского района. Телефонная связь с туристом пропала, возвращение домой планировалось 9 марта, однако он не вернулся.
10 марта в 08:00 начато проведение поисково-спасательных работ, к которым было привлечено 17 спасателей на 3 единицах техники. Создано 4 поисковые группы, которыми обследована территория в районе гор Ушастый Камень, Смотрич и Поп Иван, полонины Чуфрова, Смотрич, Погорилец.
Сегодня к поискам были привлечены 11 спасателей на единицы техники.
Как сообщили в ГосЧС, сегодня в 11:40 туриста найдено в районе долины Шешорской. Состояние мужчины удовлетворительное.