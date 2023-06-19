На Прикарпатті зґвалтовано і задушено 9-річну дівчинку. Чоловіка затримано
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Поліцейські Прикарпаття оперативно затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної дівчинки. У скоєному чоловік зізнався. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення, передає УНН з посиланням на Національну поліцію України.
Деталі
Зазначається, що вчора о 17:45 до поліції звернувся 40-річний мешканець смт Кути. Чоловік повідомив, що його 9-річна донька близько 15:00 години пішла до сестри, але так і не з’явилася там. Дівчинка зникла, її мобільний телефон знаходився поза зоною досяжності. Працівники поліції відразу розпочали пошукові заходи, залучивши весь особовий склад Косівського районного відділу поліції.
Близько 21:30 поліцейські виявили тіло дитини з ознаками насильницької смерті в хащах на території селища. Неподалік знайшли і одяг дівчинки. В ході досудового розслідування встановлено, що до злочину причетний 34-річний родич.
Як з’ясували слідчі, фігурант того дня приїхав у гості до свого двоюрідного брата - батька дівчинки. Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею. Фігурант запропонував скоротити дорогу і так заманив її у хащі. Там він зґвалтував і задушив дівчинку.
Поліцейські вилучили записи з камер відеоспостереження та оперативно встановити особу, причетну до вчинення тяжкого злочину. За кілька годин підозрюваного, раніше судимого за злочини проти статевої недоторканості та проти власності, затримали в смт Кути.
Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту підозри у вчиненні злочину, передбаченого п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
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