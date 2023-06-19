На Прикарпатье изнасилована и задушена 9-летняя девочка. Мужчина задержан

Детали

Отмечается, что вчера в 17:45 в полицию обратился 40-летний житель пгт Куты. Мужчина сообщил, что его 9-летняя дочь около 15:00 часов пошла к сестре, но так и не появилась там. Девочка исчезла, ее мобильный телефон находился вне зоны досягаемости. Работники полиции сразу начали поисковые мероприятия, привлекая весь личный состав Косовского районного отдела полиции.

Около 21:30 полицейские обнаружили тело ребенка с признаками насильственной смерти в зарослях на территории поселка. Неподалеку нашли и одежду девочки. В ходе досудебного расследования установлено, что к преступлению причастен 34-летний родственник.

Как выяснили следователи, фигурант в тот день приехал в гости к своему двоюродному брату - отцу девочки. Вскоре ребенок пошел к сестре, а мужчина пошел за ней. Фигурант предложил сократить дорогу и так заманил ее в чащу. Там он изнасиловал и задушил девочку.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и оперативно установить лицо, причастное к совершению тяжкого преступления. Через несколько часов подозреваемого, ранее судимого за преступления против половой неприкосновенности и против собственности, задержали в пгт Куты.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения в совершении преступления, предусмотренного п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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