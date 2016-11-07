На Прикарпатті поліція встановлює обставини фатальної ДТП
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Аварія зі смертельним наслідком трапилася учора близько 20:00 в селі Тучапи Снятинського району, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.
Як наразі встановлено, 21-річний водій автомобіля Opel Astra на неосвітленій ділянці дороги скоїв наїзд на місцевого мешканця.
Від отриманих травм 58-річний чоловік загинув на місці події.
Наразі працівники поліції з’ясовують усі обставини ДТП.