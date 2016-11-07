На Прикарпатье полиция устанавливает обстоятельства фатального ДТП
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Авария со смертельным исходом произошла вчера около 20:00 в селе Тучапы Снятинского района, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
Как теперь установлено, 21-летний водитель автомобиля Opel Astra на неосвещенном участке дороги совершил наезд на местного жителя.
От полученных травм 58-летний мужчина погиб на месте происшествия.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.