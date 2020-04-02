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На Прикарпатті підтверджено 74 випадки захворювання на COVID-19

На Прикарпатті підтверджено 74 випадки захворювання на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Прикарпатті лабораторно підтверджено 74 випадки захворювання на COVID-19, окрім того у лікарнях Івано-Франківська 153 людини перебуває із підозрою на коронавірус. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків під час звернення на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“У нашій Івано-Франківській області офіційно підтверджено 74 випадки, з них 5 летальних. У місті Івано-Франківську та в нашій громаді вже 25 є офіційно визнаних лабораторією Київською хворих на коронавірус. На щастя більшість цих людей у легкій форі чи середньої важкості”, — зазначив він.

Окрім він додав, що 27 дітей також перебувають у лікарнях з підозрою.

“За статистикою збільшується кількість людей, які потрапляють у наші міські заклади. Сьогодні у наших стаціонарах перебуває 153 особи з пневмонією, а теоретично це є підозри на коронавірус. Також 27 дітей у нас у нашій міській клінічній дитячій лікарні”, — підсумував Марцінків.

Нагадаємо, у лікарнях Івано-Франківська 84 людини перебувають у лікарнях із пневмонією, всі ці випадки є підозрами на коронавірус.

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