На Прикарпатті підтверджено 74 випадки захворювання на COVID-19

КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Прикарпатті лабораторно підтверджено 74 випадки захворювання на COVID-19, окрім того у лікарнях Івано-Франківська 153 людини перебуває із підозрою на коронавірус. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків під час звернення на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.