На Прикарпатье подтверждено 74 случая заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. На Прикарпатье лабораторно подтверждено 74 случая заболевания COVID-19, кроме того в больницах Ивано-Франковска 153 человека находятся с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в обращении на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В нашей Ивано-Франковской области официально подтверждено 74 случая, из них 5 летальных. В городе Ивано-Франковске и в нашей общине уже 25 официально признанных лабораторией Киевской больных коронавирусом. К счастью большинство этих людей в легкой форе или средней тяжести", - отметил он.
Кроме он добавил, что 27 детей также находятся в больницах с подозрением.
"По статистике увеличивается количество людей, которые попадают в наши городские учреждения. Сегодня в наших стационарах находится 153 человека с пневмонией, а теоретически это есть подозрения на коронавирус. Также 27 детей у нас в нашей городской клинической детской больнице", - подытожил Марцинкив.
Напомним, в больницах Ивано-Франковская 84 человека находятся с пневмонией, все эти случаи являются подозрениями на коронавирус.