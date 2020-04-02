На Прикарпатье подтверждено 74 случая заболевания COVID-19

КИЕВ. 2 апреля. УНН. На Прикарпатье лабораторно подтверждено 74 случая заболевания COVID-19, кроме того в больницах Ивано-Франковска 153 человека находятся с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в обращении на своей странице в Facebook, передает УНН.