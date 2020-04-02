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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69671 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 82100 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 95296 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 92752 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105629 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 90472 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103319 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106049 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131077 просмотра

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На Прикарпатье подтверждено 74 случая заболевания COVID-19

На Прикарпатье подтверждено 74 случая заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11153 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. На Прикарпатье лабораторно подтверждено 74 случая заболевания COVID-19, кроме того в больницах Ивано-Франковска 153 человека находятся с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в обращении на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В нашей Ивано-Франковской области официально подтверждено 74 случая, из них 5 летальных. В городе Ивано-Франковске и в нашей общине уже 25 официально признанных лабораторией Киевской больных коронавирусом. К счастью большинство этих людей в легкой форе или средней тяжести", - отметил он.

Кроме он добавил, что 27 детей также находятся в больницах с подозрением.

"По статистике увеличивается количество людей, которые попадают в наши городские учреждения. Сегодня в наших стационарах находится 153 человека с пневмонией, а теоретически это есть подозрения на коронавирус. Также 27 детей у нас в нашей городской клинической детской больнице", - подытожил Марцинкив.

Напомним, в больницах Ивано-Франковская 84 человека находятся с пневмонией, все эти случаи являются подозрениями на коронавирус.

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