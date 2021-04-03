На Прикарпатті горіли пролиті нафтопродукти

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“2 квітня о 20:14 до Служби порятунку поступило повідомлення про пожежу на відкритій території в селі Пасічна”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

До місця пожежі було направлено рятувальників, які по прибуттю встановили, що горять залишки пролитих нафтопродуктів, а також чагарники на відкритій території.

Зазначається, що площа пожежі на момент прибуття рятувальників складала 50 м.кв.

Вогнеборці локалізували пожежу о 20:52, а вже о 21:01 — ліквідували.

“До ліквідації пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки”, — резюмували надзвичайники.

Нагадаємо

Раніше рятувальники розповіли деталі пожежі на олійному підприємстві у Харкові — перед цим стався вибух, яким знесло резервуар та ангар на території. Досі відомо про одного загиблого та одного пораненого працівника.