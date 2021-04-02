Пожежа на олійному підприємстві у Харкові: від вибуху знесло будівлю

Деталі

Інцидент стався 2 квітня орієнтовно о 4:08 - на виробничому підприємстві, розташованому у Харкові на вулиці Новомосковській, 8а. Підприємство займалось переробкою насіння соняшника на олію.

На місці рятувальникам стало відомо, що у металевому ангарі стався вибух резервуару. У результаті вибуху ця будівля була зруйнована. Спостерігалось горіння уламків та залишків обладнання на площі 600 кв. м.

Після оцінки обстановки, на місце відправили додаткові сили вогнеборців.

На місці пожежі виявлено тіло загиблого працівника 1997 року народження. Ще один робітник 1983 року народження отримав опіки обличчя і був госпіталізований до опікового центру Харкова.

Вогнеборці локалізували вогонь о 5:39. Наразі тривають роботи з остаточної ліквідації локальних місць горіння. Причина виникнення надзвичайної події встановлюється.