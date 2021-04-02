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Пожежа на олійному підприємстві у Харкові: від вибуху знесло будівлю

Київ • УНН

 • 41071 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Рятувальники розповіли деталі пожежі на олійному підприємстві у Харкові - перед цим стався вибух, яким знесло резервуар та ангар на території. Досі відомо про одного загиблого та одного пораненого працівника. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

Деталі

Інцидент стався 2 квітня орієнтовно о 4:08 - на виробничому підприємстві, розташованому у Харкові на вулиці Новомосковській, 8а. Підприємство займалось переробкою насіння соняшника на олію.

На місці рятувальникам стало відомо, що у металевому ангарі стався вибух резервуару. У результаті вибуху ця будівля була зруйнована. Спостерігалось горіння уламків та залишків обладнання на площі 600 кв. м.

Після оцінки обстановки, на місце відправили додаткові сили вогнеборців.

На місці пожежі виявлено тіло загиблого працівника 1997 року народження. Ще один робітник 1983 року народження отримав опіки обличчя і був госпіталізований до опікового центру Харкова.

Вогнеборці локалізували вогонь о 5:39. Наразі тривають роботи з остаточної ліквідації локальних місць горіння. Причина виникнення надзвичайної події встановлюється.

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