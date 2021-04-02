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Пожар на масляном предприятии в Харькове: от взрыва снесло здание

Пожар на масляном предприятии в Харькове: от взрыва снесло здание

Киев  •  УНН

 • 41069 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Спасатели рассказали детали пожара на масляном предприятии в Харькове - перед этим произошел взрыв, которым снесло резервуар и ангар на территории. До сих пор известно об одном погибшем и одном раненом работнике. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

Детали

Инцидент произошел 2 апреля ориентировочно в 4:08 - на производственном предприятии, расположенном в Харькове на улице Новомосковской, 8а. Предприятие занималось переработкой семян подсолнечника на масло.

На месте спасателям стало известно, что в металлическом ангаре произошел взрыв резервуара. В результате взрыва это здание было разрушено. Наблюдалось горение обломков и остатков оборудования на площади 600 кв. м.

После оценки обстановки на место отправили дополнительные силы пожарных.

На месте пожара обнаружено тело погибшего работника 1997 года рождения. Еще один работник 1983 года рождения получил ожоги лица и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.

Пожарные локализовали огонь в 5:39. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации локальных мест горения. Причина возникновения чрезвычайного происшествия устанавливается.

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