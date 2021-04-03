На Прикарпатье горели пролитые нефтепродукты
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. На Прикарпатье, в селе Пасечное, произошел пожар на месте пролитых нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС, передает УНН.
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“2 апреля в 20:14 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на открытой территории в селе Пасечная”, — говорится в сообщении.
Детали
К месту пожара были направлены спасатели, которые по прибытию установили, что горят остатки пролитых нефтепродуктов, а также кустарники на открытой территории.
Отмечается, что площадь пожара на момент прибытия спасателей составляла 50 м.кв.
Пожарные локализовали пожар в 20:52, а уже в 21:01 — ликвидирован.
“К ликвидации пожара было привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы техники”, — резюмировали чрезвычайники.
Напомним
Ранее спасатели рассказали детали пожара на масляной предприятии в Харькове — перед этим произошел взрыв, которым снесло резервуар и ангар на территории. До сих пор известно об одном погибшем и одном раненом работнике.