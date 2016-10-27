На попаснянському напрямку загострилась ситуація
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська посилили бойову активність і 15 разів порушували “режим тиші”. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.
Зокрема, бойовики 1 разів обстріляли Новоолександрівку та Новозванівку Попаснянського району, із застосуванням мінометів калібром 82 мм, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Також, порушення режиму припинення вогню вчора зафіксовані поблизу селищ Трьохізбенка та Кримське Новоайдарського району, с.Троїцьке та м. Золоте Попаснянського району, де противник використав широкий спектр стрілецької зброї.