На Попаснянском направлении обострилась ситуация

В частности, боевики 1 раз обстреляли Новоалександровку и Новозвановку Попаснянского района, с применением минометов калибром 82 мм, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также, нарушения режима прекращения огня вчера зафиксированы вблизи поселков Трехизбенка и Крымское Новоайдарского района, с.Троицкое и г. Золотое Попаснянского района, где противник использовал широкий спектр стрелкового оружия.