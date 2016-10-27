На Попаснянском направлении обострилась ситуация
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска усилили боевую активность и 15 раз нарушали "режим тишины". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.
В частности, боевики 1 раз обстреляли Новоалександровку и Новозвановку Попаснянского района, с применением минометов калибром 82 мм, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Также, нарушения режима прекращения огня вчера зафиксированы вблизи поселков Трехизбенка и Крымское Новоайдарского района, с.Троицкое и г. Золотое Попаснянского района, где противник использовал широкий спектр стрелкового оружия.