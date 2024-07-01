На Полтавщині у кургані археологи знайшли поховання часів старовинної ямної культури
Київ • УНН
Під час археологічних розкопок у Полтавській області було виявлено ямне інгумаційне поховання, в якому знайдено, зокрема, саманідську монету дирхем, датовану 913-942 роками нашої ери.
Під час археологічних робіт на Полтавщині знайшли поясне кільце і саманідський дирхем, що датується 913-942 роками. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.
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На території Полтавщини тривають історичні дослідження. Цього червня команда з історико-культурного заповідника "Більськ" та студенти з полтавського педагогічного університету провели археологічні роботи на Глинському археологічному комплексі.
Вони досліджували курган, який був частково пошкоджений у середині XX століття через будівництво дороги. Під курганом знайшли інгумаційне поховання часів ямної культури, де виявили залізний ніж з прямою спинкою, поясне кільце і саманідський дирхем, що датується 913-942 роками.
Перед початком розкопок територію сканували за допомогою LIDAR. Знайдені артефакти відправлено на реставрацію в лабораторії заповідника "Більськ". Наразі над похованням працюють антропологи з Інституту археології НАН України.
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