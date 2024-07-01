Во время археологических работ на Полтавщине нашли поясное кольцо и саманидский дирхем, датируемый 913-942 годами. Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин, пишет УНН.

Детали

На территории Полтавщины продолжаются исторические исследования. В этом июне команда из историко-культурного заповедника "Бельск" и студенты из полтавского педагогического университета провели археологические работы на Глинском археологическом комплексе.

Они исследовали курган, который был частично поврежден в середине XX века из-за строительства дороги. Под курганом нашли ингумационное захоронение времен ямной культуры, где обнаружили железный нож с прямой спинкой, поясное кольцо и саманидский дирхем, датируемый 913-942 годами.

Перед началом раскопок территорию сканировали с помощью LIDAR. Найденные артефакты отправлены на реставрацию в лаборатории заповедника "Бельск". Сейчас над захоронением работают антропологи из Института археологии НАН Украины.

Напомним

Артефакты из крымских музеев, представленные на голландской выставке 2014 года, вернулись в Украину после почти десятилетнего юридического спора. 565 экспонатов останутся в Национальном музее истории Украины до деоккупации Крыма.

Археологи возьмутся за раскопки в заповеднике "Хортица", откуда сошла вода