Киев • УНН
Во время археологических раскопок в Полтавской области было обнаружено ямное ингумационное захоронение, в котором найдена, в частности, саманидская монета дирхем, датированная 913-942 годами нашей эры.
Во время археологических работ на Полтавщине нашли поясное кольцо и саманидский дирхем, датируемый 913-942 годами. Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин, пишет УНН.
Детали
На территории Полтавщины продолжаются исторические исследования. В этом июне команда из историко-культурного заповедника "Бельск" и студенты из полтавского педагогического университета провели археологические работы на Глинском археологическом комплексе.
Они исследовали курган, который был частично поврежден в середине XX века из-за строительства дороги. Под курганом нашли ингумационное захоронение времен ямной культуры, где обнаружили железный нож с прямой спинкой, поясное кольцо и саманидский дирхем, датируемый 913-942 годами.
Перед началом раскопок территорию сканировали с помощью LIDAR. Найденные артефакты отправлены на реставрацию в лаборатории заповедника "Бельск". Сейчас над захоронением работают антропологи из Института археологии НАН Украины.
Напомним
Артефакты из крымских музеев, представленные на голландской выставке 2014 года, вернулись в Украину после почти десятилетнего юридического спора. 565 экспонатов останутся в Национальном музее истории Украины до деоккупации Крыма.
Археологи возьмутся за раскопки в заповеднике "Хортица", откуда сошла вода15 июня 2023, 11:01 • 1098867 просмотров