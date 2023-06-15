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Археологи возьмутся за раскопки в заповеднике "Хортица", откуда сошла вода

Киев • УНН

 • 1098936 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Группа специалистов из Института археологии намерена исследовать участки заповедника "Хортица", с которых сошла вода в результате подрыва Каховской дамбы. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.

Археологи возьмутся за раскопки в заповеднике "Хортица", откуда сошла вода

Цитата

«Соответствующие работы начаты в заповеднике «Хортица». Мы собираем сейчас группу археологов при помощи Института археологии, которая должна начать официальную работу по исследованию тех мест, откуда сошла вода», – сказал Ткаченко.

Детали

По словам министра, культурному наследию заповедника угрожают мины, обстрелы и «черные» археологи.

Ткаченко отметил, что об опасности работы "черных археологов" уведомлена полиция и все губернаторы.

Горе-искателей он предупредил об уголовной ответственности. И добавил, что искать сокровища даже физически опасно, ведь можно наткнуться на мину.

Напомним
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине.

В результате подрыва уровень воды в Хортицкой пойме начал снижаться. Об этом сообщал Хортицкий Национальный заповедник.

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