Археологи возьмутся за раскопки в заповеднике "Хортица", откуда сошла вода
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Группа специалистов из Института археологии намерена исследовать участки заповедника "Хортица", с которых сошла вода в результате подрыва Каховской дамбы. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.
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«Соответствующие работы начаты в заповеднике «Хортица». Мы собираем сейчас группу археологов при помощи Института археологии, которая должна начать официальную работу по исследованию тех мест, откуда сошла вода», – сказал Ткаченко.
Детали
По словам министра, культурному наследию заповедника угрожают мины, обстрелы и «черные» археологи.
Ткаченко отметил, что об опасности работы "черных археологов" уведомлена полиция и все губернаторы.
Горе-искателей он предупредил об уголовной ответственности. И добавил, что искать сокровища даже физически опасно, ведь можно наткнуться на мину.
Напомним
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине.
В результате подрыва уровень воды в Хортицкой пойме начал снижаться. Об этом сообщал Хортицкий Национальный заповедник.