Хортиця під загрозою: рівень води в Хортицькій заплаві знижується
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Через підрив Каховської ГЕС рівень води в Хортицькій заплаві почав знижуватись, повідомляє Хортицькій Національний заповідник, передає УНН.
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Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції вода, що накопичувалася в Каховському водосховищі безперешкодно стікає в Дніпро-Бугський лиман і далі в Чорне море.
Гідрологічний режим Дніпра в районі острова Хортиця з 1958 року регулювався технологічними процесами Каховської ГЕС. Оскільки греблю зруйновано, то рівень води знижується, повідомляє заповідник.
"Зараз відомо, що темпи зниження рівня води менші за прогнозовані, і мають тенденцію до зниження. На сьогодні в заплаві острова Хортиця був зафіксований рівень на пів метра нижчий за нормальний для цього періоду року, але не критичний. Навесні цього року ми вже спостерігали зниження рівня води до історичного для цієї місцевості. За найгіршими прогнозами ця ситуація повториться на невизначений термін. Наразі складно прогнозувати подальший стан Хортицької заплави, оскільки не відомі характер та об'єми руйнування греблі Каховської ГЕС та, таким чином, найнижчий піковий рівень води.
Інформація станом на вчора. Найближчим часом актуалізуємо", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.