Хортица под угрозой: уровень воды в Хортицкой пойме снижается

Детали

Вследствие подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции вода, которая накапливалась в Каховском водохранилище беспрепятственно стекает в Днепро-Бугский лиман и далее в Черное море.

Гидрологический режим Днепра в районе острова Хортица с 1958 года регулировался технологическими процессами Каховской ГЭС. Поскольку плотина разрушена, то уровень воды снижается, сообщает заповедник.

"Сейчас известно, что темпы снижения уровня воды меньше прогнозируемых, и имеют тенденцию к снижению. На сегодня в пойме острова Хортица был зафиксирован уровень на полметра ниже нормального для этого периода года, но не критический. Весной этого года мы уже наблюдали снижение уровня воды до исторического для этой местности. По худшим прогнозам эта ситуация повторится на неопределенный срок. Сейчас сложно прогнозировать дальнейшее состояние Хортицкой поймы, поскольку не известны характер и объемы разрушения плотины Каховской ГЭС и, таким образом, самый низкий пиковый уровень воды. Информация по состоянию на вчерашний день. В ближайшее время актуализируем", - говорится в сообщении.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.