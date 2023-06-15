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Археологи візьмуться за розкопки у заповіднику "Хортиця", звідки зійшла вода

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Група фахівців з Інституту археології має намір дослідити ділянки заповідника "Хортиця", з яких зійшла вода внаслідок підриву Каховської дамби. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УНН.

Археологи візьмуться за розкопки у заповіднику "Хортиця", звідки зійшла вода

Цитата

«Відповідні роботи розпочато у заповіднику «Хортиця». Ми збираємо зараз групу археологів за допомоги Інституту археології, яка має розпочати офіційну роботу щодо дослідження тих місць, звідки зійшла вода», – сказав Ткаченко.

Деталі

За словами міністра, культурній спадщині заповідника загрожують міни, обстріли та «чорні» археологи.

Ткаченко зазначив, що про небезпеку роботи "чорних археологів" повідомлена поліція та всі губернатори.

Горе-шукачів він попередив про кримінальну відповідальність. І додав, що шукати скарби навіть фізично небезпечно, адже можна натрапити на міну.

Нагадаємо
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.

В результаті підриву рівень води в Хортицькій заплаві почав знижуватись. Про це повідомляв Хортицький Національний заповідник.

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