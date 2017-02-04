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На Полтавщині СБУ затримала угруповання наркоділків

Київ • УНН

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ПОЛТАВА-КИЇВ. 4 лютого. УНН. Діяльність організованого злочинного угруповання наркоділків, до складу якого входив діючий співробітник поліції, припинили на Полтавщині співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками ГУ Нацполіції, інформує УНН-Центр.

На Полтавщині СБУ затримала угруповання наркоділків

Як стало відомо, правоохоронець прикривав діяльність наркоторгівців, які були монополістами у виготовленні й розповсюдженні екстрагованого опію на території Миргородського району Полтавської області.

Щоденна виручка зловмисників від незаконного обігу наркотиків становила від тридцяти до сорока тисяч гривень.

Правоохоронці затримали п’ятьох членів злочинного угруповання, у тому числі й поліцейського, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили опіатів та прекурсорів на суму понад 700 тисяч гривень, добову виручку та близько 200 грамів золотих виробів, набутих зловмисниками у ході протиправної діяльності.

Затриманим повідомлено про підозру у за ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування.

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