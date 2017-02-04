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На Полтавщине СБУ задержала группировку наркодельцов

Киев • УНН

 • 9630 просмотра

ПОЛТАВА-КИЕВ. 4 февраля. УНН. Деятельность организованной преступной группировки наркодельцов, в состав которого входил действующий сотрудник полиции, прекратили на Полтавщине сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками ГУ Нацполиции, информирует УНН-Центр.

На Полтавщине СБУ задержала группировку наркодельцов

Как стало известно, правоохранитель прикрывал деятельность наркоторговцев, которые были монополистами в изготовлении и распространении экстрагированного опия на территории Миргородского района Полтавской области.

Ежедневная выручка злоумышленников от незаконного оборота наркотиков составляла от тридцати до сорока тысяч гривен.

Правоохранители задержали пятерых членов преступной группировки, в том числе и полицейского, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли опиатов и прекурсоров на сумму более 700 тыс гривен, суточную выручку и около 200 граммов золотых изделий, приобретенных злоумышленниками в ходе противоправной деятельности.

Задержанным сообщено о подозрении в ч. 2 ст. 307 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Украинские Национальные Новости

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