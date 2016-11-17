На Полтавщині навчаються студенти з 38-ми країн світу
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 17 листопада. УНН. У вищих навчальних закладах Полтавщини навчаються студенти з 38-ми країн світу. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомила начальник відділу координації роботи вищих навчальних закладів, наукової діяльності та професійно-технічної освіти департаменту освіти і науки Полтавської ОДА Яніна Сліва.
"За оперативною інформацією, у вищих навчальних закладах Полтавської області навчається близько 1300 студентів-іноземців. Це представники 38-ми країн світу. Заключені партнерськими угоди на навчання між вишами, дослідницькими інститутами, науковими товариствами таких країн, як: Білорусь, Великобританія, Канада, Німеччина, Польща, Швеція, Данія та Іспанія", − сказала Я.Сліва.
Зазначимо, що згідно зі статистичними даними, вищу освіту в області здобувають майже 49 тис. студентів, з яких 36% − навчаються за рахунок державного бюджету.
Як повідомляв УНН, у Львові розпочали святкування Дня студента.