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15 марта, 19:03 • 109981 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151904 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128475 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121662 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107544 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102821 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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На Полтавщине учатся студенты из 38 стран мира

На Полтавщине учатся студенты из 38 стран мира

Киев • УНН

 • 8078 просмотра

ПОЛТАВА-КИЕВ. 17 ноября. УНН. В высших учебных заведениях Полтавской области учатся студенты из 38 стран мира. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН-Центр сообщила начальник отдела координации работы высших учебных заведений, научной деятельности и профессионально-технического образования департамента образования и науки Полтавской ОГА Янина Слива.

"По оперативной информации, в высших учебных заведениях Полтавской области обучается около 1300 студентов-иностранцев. Это представители 38-ми стран мира. Заключены партнерские соглашения на обучение между вузами, исследовательскими институтами, научными обществами таких стран, как Беларусь, Великобритания, Канада, Германия, Польша, Швеция, Дания и Испания ", - сказала Я.Слива.

Отметим, что согласно статистическим данным, высшее образование в области получают почти 49 тыс. студентов, из которых 36% - учатся за счет государственного бюджета.

Как сообщал УНН, во Львове начали празднование Дня студента .

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