На Полтавщине учатся студенты из 38 стран мира
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 17 ноября. УНН. В высших учебных заведениях Полтавской области учатся студенты из 38 стран мира. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН-Центр сообщила начальник отдела координации работы высших учебных заведений, научной деятельности и профессионально-технического образования департамента образования и науки Полтавской ОГА Янина Слива.
"По оперативной информации, в высших учебных заведениях Полтавской области обучается около 1300 студентов-иностранцев. Это представители 38-ми стран мира. Заключены партнерские соглашения на обучение между вузами, исследовательскими институтами, научными обществами таких стран, как Беларусь, Великобритания, Канада, Германия, Польша, Швеция, Дания и Испания ", - сказала Я.Слива.
Отметим, что согласно статистическим данным, высшее образование в области получают почти 49 тыс. студентов, из которых 36% - учатся за счет государственного бюджета.
Как сообщал УНН, во Львове начали празднование Дня студента .