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На Полтавщині через негоду - аварійні відключення світла

Київ • УНН

 • 126654 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Полтавській області через негоду виникли аварійні відключення електромереж. Майже 400 абонентів без електроенергії. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.

На Полтавщині через негоду - аварійні відключення світла

Цитата

«Через грози і пориви вітру на Полтавщині виникли аварійні відключення електромереж. Майже 400 абонентів без світла», - написав Пронін у Telegram.

Деталі

За його словами, енергетики працюють у Білоцерківській, Гребінківській та Решетилівській громадах. Відновлюють електропостачання три аварійні бригади, залучили три одиниці техніки, вказав голова ОВА.

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