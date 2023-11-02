На Полтавщині через негоду - аварійні відключення світла
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Полтавській області через негоду виникли аварійні відключення електромереж. Майже 400 абонентів без електроенергії. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.
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«Через грози і пориви вітру на Полтавщині виникли аварійні відключення електромереж. Майже 400 абонентів без світла», - написав Пронін у Telegram.
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За його словами, енергетики працюють у Білоцерківській, Гребінківській та Решетилівській громадах. Відновлюють електропостачання три аварійні бригади, залучили три одиниці техніки, вказав голова ОВА.
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