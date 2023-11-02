На Полтавщине из-за непогоды - аварийные отключения света
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Полтавской области из-за непогоды возникли аварийные отключения электросетей. Почти 400 абонентов без электроэнергии. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.
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«Из-за грозы и порывов ветра на Полтавщине возникли аварийные отключения электросетей. Почти 400 абонентов без света», - написал Пронин в Telegram.
Детали
По его словам, энергетики работают в Белоцерковской, Гребенковской и Решетиловской громадах. Восстанавливают электроснабжение три аварийные бригады, привлекли три единицы техники, указал председатель ОВА.
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