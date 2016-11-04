На Подолі у Києві вщент згорів одноповерховий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Подолі у Києві повністю згорів одноповерховий будинок, жертв та постраждалих немає. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Києві.
Так, 4 листопада о 5:27 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на території приватної садиби по вул.Стеценка.
На момент виникнення пожежі у будинку були чоловік та жінка. Мешканці, прокинувшись у задимленому приміщенні, відразу ж покинули оселю та зателефонували за номером “101”.
На місці події вогнеборці встановили, що горить 1-поверховий будинок на площі 80 кв. м. О 6:15 рятувальники локалізували пожежу та о 7:12 — ліквідували. Внаслідок пожежі будинок згорів повністю, жертв та постраждалих немає.
Причина займання наразі встановлюється.