На Подоле в Киеве дотла сгорел одноэтажный дом

Так, 4 ноября в 5:27 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник на территории частной усадьбы по ул.Стеценка.

На момент возникновения пожара в доме были мужчина и женщина. Жители, проснувшись в задымленном помещении, сразу же покинули дом и позвонили по номеру "101".

На месте происшествия пожарные установили, что горит 1-этажный дом на площади 80 кв. м. В 6:15 спасатели локализовали пожар и в 7:12 - ликвидирован. В результате пожара дом сгорел полностью, жертв и пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.