На Подоле в Киеве дотла сгорел одноэтажный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. На Подоле в Киеве полностью сгорел одноэтажный дом, жертв и пострадавших нет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Киеве.
Так, 4 ноября в 5:27 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник на территории частной усадьбы по ул.Стеценка.
На момент возникновения пожара в доме были мужчина и женщина. Жители, проснувшись в задымленном помещении, сразу же покинули дом и позвонили по номеру "101".
На месте происшествия пожарные установили, что горит 1-этажный дом на площади 80 кв. м. В 6:15 спасатели локализовали пожар и в 7:12 - ликвидирован. В результате пожара дом сгорел полностью, жертв и пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается.