На пляж Ялти винесло тіло потонулого кабана
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. На один з пляжів тимчасово окупованої Ялти винесло тіло потонулого кабана. Тварина, ймовірно, загинула через підрив Каховської ГЕС. Відео опублікував у себе у Telegram голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук, пише УНН.
Деталі
За даними місцевих Telegram -каналів тварину знайшли 18 червня на Масандрівському пляжі.
Кабан міг потрапити у море через підрив Каховської ГЕС. Ймовірно, тварина жила на лівобережжі Херсонської області.
На опублікованих кадрах видно, як люди зібралися навколо тіла тварини.
Згодом на місце інциденту викликали спецслужби, які приберуть загиблу тварину з пляжу.
Доповнення
Також Братчук повідомив, що тим часом у кримській Балаклаві вода набула отруйно-зеленого кольору.
Як заявив «заступник губернатора» Севастополя євгєній горлов, приводів для паніки немає, «все за планом”, зазначив Братчук.