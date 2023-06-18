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На пляж Ялты вынесло тело утонувшего кабана

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. На один из пляжей временно оккупированной Ялты вынесло тело утонувшего кабана. Животное, вероятно, погибло из-за подрыва Каховской ГЭС. Видео опубликовал у себя в Telegram председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, пишет УНН.

На пляж Ялты вынесло тело утонувшего кабана

Детали

По данным местных Telegram-каналов животное нашли 18 июня на Массандровском пляже.
Кабан мог попасть в море из-за подрыва Каховской ГЭС. Вероятно, животное жило на левобережье Херсонской области.

На опубликованных кадрах видно, как люди собрались вокруг тела животного.
Впоследствии на место инцидента вызвали спецслужбы, которые уберут погибшее животное с пляжа.

Дополнение

Также Братчук сообщил, что тем временем в крымской Балаклаве вода приобрела ядовито-зеленый цвет.
Как заявил «заместитель губернатора» Севастополя Евгений Горлов, поводов для паники нет, «все по плану”, отметил Братчук.

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