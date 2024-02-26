На південному напрямку росіяни не готують нових ударних груп, а лише проводять ротації штурмовиків - Гуменюк

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10423 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 72626 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156101 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 153816 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126803 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134315 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86038 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93444 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99039 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89789 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 6844 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5630 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 5956 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 4866 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

19:17 • 5076 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 153813 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224533 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373871 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310013 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418062 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3256 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15168 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32013 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28798 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126801 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

На південному напрямку росіяни не готують нових ударних груп, а лише проводять ротації штурмовиків - Гуменюк

Київ • УНН

 • 21559 перегляди

На півдні окупаційні війська не формують нових ударних угруповань. росіяни намагаються підтримувати інтенсивність штурмових дій шляхом постійних ротацій.

На південному напрямку росіяни не готують нових ударних груп, а лише проводять ротації штурмовиків - Гуменюк

На півдні окупаційні війська не створюють нових ударних підрозділів, а лише проводять постійну ротацію військ, зокрема штурмових груп. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає УНН.

Деталі

За її словами, наразі в окупантів достатньо ресурсу, аби поповнювати бойові групи, які потім кидають на штурм українських позицій. 

В нашій зоні відповідальності ми не спостерігаємо створення додаткових ударних угруповань, а ротації особового складу відбуваються постійно. Треба розуміти, що від лінії бойового зіткнення вглибині тимчасово окупованої території у росіян накопичено достатньо ресурсу для того, щоб проводити ротації особового складу, поновляти склад тих підрозділів, з яких до прикладу вони формують штурмові групи і які потім відправляють на штурм наших плацдармів 

- резюмувала Гуменюк.

Доповнення

Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" заявила, що окупаційні війська намагаються підтримувати інтенсивність штурмових дій, але через постійні невдачі і масштабні втрати, росіянам все складніше формувати нові бойові групи.

Українські захисники упродовж тижня знищили майже 12 батальйонів російських загарбників26.02.24, 11:37 • 26497 переглядiв

Таким чином (росіяни - ред.) намагаються тримати хоча б інтенсивність штурмових дій на позначні 3-4 на добу. За минулу спромоглися на п'ять таких спроби, але дуже складно їм доводиться у морально-психологічному сенсі формувати ці групи. Бо вже "сарафанне радіо" рознесло, що це квиток в один квиток і формувати такі групи все складніше

- пояснила Гуменюк.

Нагадаємо

На південному напрямку українські спецпризначенці скоригували вогонь HIMARS по пусковій установці росіян для безпілотників ZALA та "Ланцет".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
Наталія Гуменюк
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,612.91