На південному напрямку росіяни не готують нових ударних груп, а лише проводять ротації штурмовиків - Гуменюк
Київ • УНН
На півдні окупаційні війська не формують нових ударних угруповань. росіяни намагаються підтримувати інтенсивність штурмових дій шляхом постійних ротацій.
На півдні окупаційні війська не створюють нових ударних підрозділів, а лише проводять постійну ротацію військ, зокрема штурмових груп. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає УНН.
Деталі
За її словами, наразі в окупантів достатньо ресурсу, аби поповнювати бойові групи, які потім кидають на штурм українських позицій.
В нашій зоні відповідальності ми не спостерігаємо створення додаткових ударних угруповань, а ротації особового складу відбуваються постійно. Треба розуміти, що від лінії бойового зіткнення вглибині тимчасово окупованої території у росіян накопичено достатньо ресурсу для того, щоб проводити ротації особового складу, поновляти склад тих підрозділів, з яких до прикладу вони формують штурмові групи і які потім відправляють на штурм наших плацдармів
Доповнення
Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" заявила, що окупаційні війська намагаються підтримувати інтенсивність штурмових дій, але через постійні невдачі і масштабні втрати, росіянам все складніше формувати нові бойові групи.
Українські захисники упродовж тижня знищили майже 12 батальйонів російських загарбників26.02.24, 11:37 • 26497 переглядiв
Таким чином (росіяни - ред.) намагаються тримати хоча б інтенсивність штурмових дій на позначні 3-4 на добу. За минулу спромоглися на п'ять таких спроби, але дуже складно їм доводиться у морально-психологічному сенсі формувати ці групи. Бо вже "сарафанне радіо" рознесло, що це квиток в один квиток і формувати такі групи все складніше
Нагадаємо
На південному напрямку українські спецпризначенці скоригували вогонь HIMARS по пусковій установці росіян для безпілотників ZALA та "Ланцет".