На південному напрямку росіяни не готують нових ударних груп, а лише проводять ротації штурмовиків - Гуменюк

На півдні окупаційні війська не створюють нових ударних підрозділів, а лише проводять постійну ротацію військ, зокрема штурмових груп. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає УНН.

Деталі

За її словами, наразі в окупантів достатньо ресурсу, аби поповнювати бойові групи, які потім кидають на штурм українських позицій.

В нашій зоні відповідальності ми не спостерігаємо створення додаткових ударних угруповань, а ротації особового складу відбуваються постійно. Треба розуміти, що від лінії бойового зіткнення вглибині тимчасово окупованої території у росіян накопичено достатньо ресурсу для того, щоб проводити ротації особового складу, поновляти склад тих підрозділів, з яких до прикладу вони формують штурмові групи і які потім відправляють на штурм наших плацдармів