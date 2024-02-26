На южном направлении россияне не готовят новых ударных групп, а лишь проводят ротации штурмовиков - Гуменюк
Киев • УНН
На юге оккупационные войска не формируют новых ударных группировок. россияне пытаются поддерживать интенсивность штурмовых действий путем постоянных ротаций.
На юге оккупационные войска не создают новых ударных подразделений, а лишь проводят постоянную ротацию войск, в частности штурмовых групп. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает УНН.
Детали
По ее словам, сейчас у оккупантов достаточно ресурса, чтобы пополнять боевые группы, которые затем бросают на штурм украинских позиций.
В нашей зоне ответственности мы не наблюдаем создания дополнительных ударных группировок, а ротации личного состава происходят постоянно. Надо понимать, что от линии боевого соприкосновения в глубине временно оккупированной территории у россиян накоплено достаточно ресурса для того, чтобы проводить ротации личного состава, восстанавливать состав тех подразделений, из которых, к примеру, они формируют штурмовые группы и которые затем отправляют на штурм наших плацдармов
Дополнение
Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" заявила, что оккупационные войска пытаются поддерживать интенсивность штурмовых действий, но из-за постоянных неудач и масштабных потерь, россиянам все сложнее формировать новые боевые группы.
Украинские защитники в течение недели уничтожили почти 12 батальонов российских захватчиков26 февраля 2024, 09:37 • 15755 просмотров
Таким образом (россияне - ред.) пытаются держать хотя бы интенсивность штурмовых действий на уровне 3-4 в сутки. За прошедшую смогли на пять таких попыток, но очень сложно им приходится в морально-психологическом смысле формировать эти группы. Потому что уже "сарафанное радио" разнесло, что это билет в один билет и формировать такие группы все сложнее
Напомним
На южном направлении украинские спецназовцы скорректировали огонь HIMARS по пусковой установке россиян для беспилотников ZALA и "Ланцет".
На южном направлении россияне не готовят новых ударных групп, а лишь проводят ротации штурмовиков - Гуменюк
На юге оккупационные войска не формируют новых ударных группировок. россияне пытаются поддерживать интенсивность штурмовых действий путем постоянных ротаций.
Польские перевозчики планируют возобновить протесты на границе с Украиной - СМИ
Польские перевозчики планируют возобновить протесты на польско-украинской границе 1 марта путем блокирования пограничных переходов.
Сирена в Киеве звучала из-за технического обслуживания, воздушную тревогу не объявляли - КГГА
Во время технического обслуживания системы оповещения в Киеве прозвучала сирена, но воздушная тревога не была объявлена, тогда как в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.
Сотрудник Сената США передал Украине снайперское снаряжение и попал под следствие - NYT
Высокопоставленный сотрудник Сената США находится под следствием в связи с тем, что он якобы предоставил снайперское снаряжение украинским войскам на сумму 30 000 долларов и часто путешествовал вблизи зон боевых действий вопреки инструкциям.
Ситуация на украино-польской границе: в очередях около 2200 грузовиков, через ПП "Ягодин" за последние дни в Польшу не пропустили ни одной фуры - Демченко
Польские фермеры продолжают блокировать шесть пограничных пунктов пропуска с Украиной, из-за чего в очереди на въезд в страну стоят около 2200 грузовиков.
Президент Чехии назвал возможную цель путина в войне после переизбрания
Президент Чехии Петр Павел предполагает, что путин будет стремиться к полному контролю над оккупированными территориями после ожидаемого переизбрания.
Украинские защитники в течение недели уничтожили почти 12 батальонов российских захватчиков
За неделю украинские защитники уничтожили почти 12 российских батальонов, нейтрализовав более 200 артиллерийских установок и 5750 человек личного состава оккупантов.
Агроминистры ЕС встретятся, чтобы обсудить фермерские протесты
Министры сельского хозяйства ЕС встретятся, чтобы обсудить протесты фермеров по всей Европе и предложения по уменьшению нагрузки на фермеров.
Армия рф за сутки атаковала более 100 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины - отчет
Российские войска обстреляли 10 областей Украины, атаковав 117 населенных пунктов и 113 объектов инфраструктуры из минометов, танков, артиллерии, ракетами и с авиации, убив и ранив мирных жителей.
Враг за сутки более 20 раз атаковал население Донетчины: ударял ракетами, авиабомбами и обстреливал из артиллерии
За минувшие сутки российские военные более 20 раз обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, повредив 90 гражданских объектов.