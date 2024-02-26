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На южном направлении россияне не готовят новых ударных групп, а лишь проводят ротации штурмовиков - Гуменюк

На южном направлении россияне не готовят новых ударных групп, а лишь проводят ротации штурмовиков - Гуменюк

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 09:56  •  7780 просмотра

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На юге оккупационные войска не формируют новых ударных группировок. россияне пытаются поддерживать интенсивность штурмовых действий путем постоянных ротаций.

На юге оккупационные войска не создают новых ударных подразделений, а лишь проводят постоянную ротацию войск, в частности штурмовых групп. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает УНН.

Детали

По ее словам, сейчас у оккупантов достаточно ресурса, чтобы пополнять боевые группы, которые затем бросают на штурм украинских позиций. 

В нашей зоне ответственности мы не наблюдаем создания дополнительных ударных группировок, а ротации личного состава происходят постоянно. Надо понимать, что от линии боевого соприкосновения в глубине временно оккупированной территории у россиян накоплено достаточно ресурса для того, чтобы проводить ротации личного состава, восстанавливать состав тех подразделений, из которых, к примеру, они формируют штурмовые группы и которые затем отправляют на штурм наших плацдармов 

- резюмировала Гуменюк.

Дополнение

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" заявила, что оккупационные войска пытаются поддерживать интенсивность штурмовых действий, но из-за постоянных неудач и масштабных потерь, россиянам все сложнее формировать новые боевые группы.

Украинские защитники в течение недели уничтожили почти 12 батальонов российских захватчиков26 февраля 2024, 09:37 • 15755 просмотров

Таким образом (россияне - ред.) пытаются держать хотя бы интенсивность штурмовых действий на уровне 3-4 в сутки. За прошедшую смогли на пять таких попыток, но очень сложно им приходится в морально-психологическом смысле формировать эти группы. Потому что уже "сарафанное радио" разнесло, что это билет в один билет и формировать такие группы все сложнее

- объяснила Гуменюк.

Напомним

На южном направлении украинские спецназовцы скорректировали огонь HIMARS по пусковой установке россиян для беспилотников ZALA и "Ланцет".

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
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На південному напрямку росіяни не готують нових ударних груп, а лише проводять ротації штурмовиків - Гуменюк
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