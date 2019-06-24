На пенсії українцям за п'ять місяців пішло понад 168 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Видатки Пенсійного фонду України на пенсійні виплати у січні-травні становили 168,4 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з оприлюдненого Міністерством фінансів червневого макроогляду.
"Видатки на пенсійні виплати у цей період становили 168,4 млрд грн. Видатки на виплату житлово-комунальних пільг та субсидій становили 10,2 млрд грн", - вказали у Мінфіні.
Загалом же, за даними з макроогляду, видатки Пенсійного фонду у січні-травні зросли на 24,7% р/р - до 181,5 млрд грн (без урахування 9,9 млрд грн пенсій січня 2018 року, профінансованих у грудні 2017 року) через індексацію пенсій, фінансування одноразової допомоги окремим пенсіонерам, підвищення пенсій військовим пенсіонерам, а також виплату Фондом монетизованих житлово-комунальних субсидій.
При цьому власні надходження Пенсійного фонду у цей період зросли на 22,9% р/р - до 94,3 млрд грн завдяки збільшенню середньої зарплати. Трансферт з державного бюджету у цей період становив 87,2 млрд грн.
Нагадаємо, держбюджет у січні-травні був виконаний з профіцитом у 7,7 млрд грн, а не 8,6 млрд грн, про які повідомлялося раніше.