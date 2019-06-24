На пенсии украинцам за пять месяцев ушло более 168 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Расходы Пенсионного фонда Украины на пенсионные выплаты в январе-мае составили 168,4 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные из обнародованного Министерством финансов июньского макрообзора.
"Расходы на пенсионные выплаты в этот период составляли 168,4 млрд грн. Расходы на выплату жилищно-коммунальных льгот и субсидий составили 10,2 млрд грн", - указали в Минфине.
В целом же, по данным из макрообзора, расходы Пенсионного фонда в январе-мае выросли на 24,7% г/г - до 181,5 млрд грн (без учета 9,9 млрд грн пенсий января 2018 года, профинансированных в декабре 2017 года) из-за индексации пенсий, финансирования единовременного пособия отдельным пенсионерам, повышения пенсий военным пенсионерам, а также выплаты Фондом монетизированных жилищно-коммунальных субсидий.
При этом собственные поступления Пенсионного фонда в этот период выросли на 22,9% г/г - до 94,3 млрд грн благодаря увеличению средней зарплаты. Трансферт из государственного бюджета в этот период составлял 87,2 млрд грн.
Напомним, госбюджет в январе-мае был выполнен с профицитом в 7,7 млрд грн, а не 8,6 млрд грн, о которых сообщалось ранее.