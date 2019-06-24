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На пенсии украинцам за пять месяцев ушло более 168 млрд грн

Киев • УНН

 • 7474 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Расходы Пенсионного фонда Украины на пенсионные выплаты в январе-мае составили 168,4 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные из обнародованного Министерством финансов июньского макрообзора.

На пенсии украинцам за пять месяцев ушло более 168 млрд грн

"Расходы на пенсионные выплаты в этот период составляли 168,4 млрд грн. Расходы на выплату жилищно-коммунальных льгот и субсидий составили 10,2 млрд грн", - указали в Минфине.

В целом же, по данным из макрообзора, расходы Пенсионного фонда в январе-мае выросли на 24,7% г/г - до 181,5 млрд грн (без учета 9,9 млрд грн пенсий января 2018 года, профинансированных в декабре 2017 года) из-за индексации пенсий, финансирования единовременного пособия отдельным пенсионерам, повышения пенсий военным пенсионерам, а также выплаты Фондом монетизированных жилищно-коммунальных субсидий.

При этом собственные поступления Пенсионного фонда в этот период выросли на 22,9% г/г - до 94,3 млрд грн благодаря увеличению средней зарплаты. Трансферт из государственного бюджета в этот период составлял 87,2 млрд грн.

Напомним, госбюджет в январе-мае был выполнен с профицитом в 7,7 млрд грн, а не 8,6 млрд грн, о которых сообщалось ранее.

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