На окупованих територіях заборонені всі українські ЗМІ – І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко зазначила, що на окупованих територіях Донбасу, а також в анексованому Криму заборонені всі українські і кримськотатарські медіа, під час зустрічі з делегацією Парламентської асамблеї "Євронест". Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Щодо ЗМІ , то на окупованих територіях заборонені всі українські і кримськотатарські медіа, а журналісти стають заручниками чи проти них порушують кримінальні справи ( розповіла про звільнену бранку М. Варфоломєєву і М. Семену, проти якого в Криму триває судилище)”, — написала І.Геращенко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав власників телеканалів збільшити частку українського контенту.