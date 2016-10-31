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15 марта, 19:03 • 114642 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164971 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137021 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129565 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112423 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105253 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101289 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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На оккупированных территориях запрещены все украинские СМИ - И.Геращенко

На оккупированных территориях запрещены все украинские СМИ - И.Геращенко

Киев • УНН

 • 6325 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что на оккупированных территориях Донбасса, а также в аннексированном Крыму запрещены все украинские и крымскотатарские медиа, во время встречи с делегацией Парламентской ассамблеи "Евронест". Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Относительно СМИ, то на оккупированных территориях запрещены все украинские и крымскотатарские медиа, а журналисты становятся заложниками или против них возбуждают уголовные дела (рассказала об освобожденной пленнице М.Варфоломеевой и Н.Семену, против которого в Крыму продолжается судилище)", - написала И.Геращенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал владельцев телеканалов увеличить долю украинского контента.

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