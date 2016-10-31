На оккупированных территориях запрещены все украинские СМИ - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что на оккупированных территориях Донбасса, а также в аннексированном Крыму запрещены все украинские и крымскотатарские медиа, во время встречи с делегацией Парламентской ассамблеи "Евронест". Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Относительно СМИ, то на оккупированных территориях запрещены все украинские и крымскотатарские медиа, а журналисты становятся заложниками или против них возбуждают уголовные дела (рассказала об освобожденной пленнице М.Варфоломеевой и Н.Семену, против которого в Крыму продолжается судилище)", - написала И.Геращенко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал владельцев телеканалов увеличить долю украинского контента.