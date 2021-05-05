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На Одеській трасі вщент згорів автобус: 60 пасажирів встигли вибігти, частину з них вже вивезли

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. На трасі Одеса-Київ вщент згорів пасажирський автобус. Постраждалих немає, 60 пасажирів вийшли з транспорту самостійно. Частину пасажирів вже забрали з місця, де сталася пожежа. Також було направлено додатковий автобус за рештою. Інформацію, яка відома наразі, зібрав УНН.

Деталі

Інцидент стався 5 травня близько 14 години. В екстрені служби повідомлення про загоряння автобусу "Неоплан" у селі Ревове на 361-у кілометрів автотраси Київ-Одесса надійшло о 14:06, повідомили у місцевому управлінні ДСНС.

На місці рятувальники побачили, що палахкотить маршрутний автобус Одеса — Київ. На оприлюднених з місця події відео видно що через пожежу трасу заволікло стіною густого диму. Ймовірно, двоповерховий автобус вигорів вщент.

“Пасажири, у кількості 60 осіб, вийшли з автобуса самостійно. Загиблих та постраждалих немає”, — повідомили у ДСНС.

Пожежа була локалізована о 15:11 та о 15:41 ліквідували на площі 20 кв. м.

Наразі, як повідомила керівниця департаменту комунікацій компанії Ecolines Олена Ковтюх журналісту УНН, ще один рейсовий автобус, який перебував неподалік, вже забрав частину пасажирів.

“Те, що відомо на даний момент, перший автобус мав вже забрати частину пасажирів, близько 20 пасажирів. Також туди направлено було додатковий автобус. Він також інших пасажирів має забрати та привести до місця призначення”, — сказала Ковтюх.

За її словами, більшість пасажирів їхали до Києва.

“Автобус проходив перед рейсом технічний огляд. На момент огляду нічого не було виявлено, він був допущений до рейсу. Наразі від чого відбулося загоряння не відомо”, — розповіла Ковтюх.

Додамо

У Харкові загорілась маршрутка, де перебувало 10 пасажирів.

У Кривому Розі під час руху загорівся автобус, двоє осіб отримали опіки.

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