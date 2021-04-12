У Харкові загорілась маршрутка із пасажирами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Харкові загорілась маршрутка, де перебувало 10 пасажирів, поліція з'ясовує обставини, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Харківській області.
Цитата
“12 квітня о 8:40 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Науки біля станції метро „23 Серпня“ горить маршрутний автобус”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
За адресою виїжджали співробітники ДСНС та патрульні поліцейські. Загоряння локалізовано, пошкоджена площа близько 1 кв. метра.
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Зі слів водія маршрутного автобуса, загоряння сталося внаслідок замикання проводки.
Інформація внесена до Єдиному обліку заяв і повідомлень ХРУП № 3. Всі обставини події з’ясовуються.