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В Харькове загорелась маршрутка с пассажирами

В Харькове загорелась маршрутка с пассажирами

Киев  •  УНН

 • 15664 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Харькове загорелась маршрутка, где находилось 10 пассажиров, полиция выясняет обстоятельства, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.

Цитата

"12 апреля в 8:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 поступило сообщение о том, что на проспекте Науки возле станции метро "23 Августа" горит маршрутный автобус", - говорится в сообщении.

Детали

По адресу выезжали сотрудники ГСЧС и патрульные полицейские. Возгорание локализовано, повреждена площадь около 1 кв. метра.

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По словам водителя маршрутного автобуса, возгорание произошло в результате замыкания проводки.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений ХРУП № 3. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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