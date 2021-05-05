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На Одесской трассе дотла сгорел автобус: 60 пассажиров успели выбежать, часть из них уже вывезли

На Одесской трассе дотла сгорел автобус: 60 пассажиров успели выбежать, часть из них уже вывезли

Киев • УНН

 • 27738 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. На трассе Одесса-Киев полностью сгорел пассажирский автобус. Пострадавших нет, 60 пассажиров вышли из транспорта самостоятельно. Часть пассажиров уже забрали с места, где произошел пожар. Также было направлено дополнительный автобус за остальными. Информацию, которая известна сейчас, собрал УНН.

Детали

Инцидент произошел 5 мая около 14 часов. В экстренные службы сообщение о возгорании автобуса "Неоплан" в селе Ревовое на 361-м километре автотрассы Киев-Одесса поступило в 14:06, сообщили в местном управлении ГСЧС.

На месте спасатели увидели, что полыхает маршрутный автобус Одесса - Киев. На обнародованных с места происшествия видео видно, что из-за пожара трассу затянуло стеной густого дыма. Вероятно двухэтажный автобус выгорел полностью.

"Пассажиры, в количестве 60 человек, вышли из автобуса самостоятельно. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.

Пожар был локализован в 15:11 и в 15:41 ликвидировали на площади 20 кв. м.

На данный момент, как сообщила руководитель департамента коммуникаций компании Ecolines Елена Ковтюх журналисту УНН, еще один рейсовый автобус, который находился неподалеку, уже забрал часть пассажиров.

"То, что известно на данный момент, первый автобус должен был уже забрать часть пассажиров, около 20 пассажиров. Также туда направлено было дополнительный автобус. Он также других пассажиров должен забрать и привести к месту назначения", - сказала Ковтюх.

По ее словам, большинство пассажиров ехали в Киев.

"Автобус проходил перед рейсом техосмотр. На момент осмотра ничего не было обнаружено, он был допущен к рейсу. Сейчас, от чего произошло возгорание, не известно", - рассказала Ковтюх.

Добавим

В Харькове загорелась маршрутка, где находилось 10 пассажиров.

В Кривом Роге во время движения загорелся автобус, два человека получили ожоги.

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