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На Одещині затримали поплічників рф, які палили авто військових: серед них неповнолітні

На Одещині затримали поплічників рф, які палили авто військових: серед них неповнолітні

Київ • УНН

 • 15273 перегляди

На Одещині затримано 4 осіб, які за завданням російських спецслужб підпалювали автомобілі Сил оборони України. Серед затриманих троє неповнолітніх, їм загрожує від 8 до 10 років ув'язнення.

На Одещині правоохоронці викрили ще чотирьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли замовні підпали автівок, які належать бійцям Сил оборони. Про це заявили в Службі безпеки, передає УНН.

Деталі

Правоохоронці розповіли, що до вчинення підпалів окупанти дистанційно залучили двох одеситів, переселенця з Луганщини та жителя Ізмаїльського району. Серед них – троє неповнолітніх.

Співробітники СБУ затримали зловмисників "по гарячих слідах" у різних районах Одещини. Під час обшуків в оселях затриманих вилучено засоби підпалу та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) та. ч. 2 ст. 194 ( умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу)

- резюмували в СБУ.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми.

У Києві затримали ще п'ятьох підпалювачів військових автівок: їм загрожує до 8 років в'язниці 12.09.24, 13:20 • 15225 переглядiв

Доповнення

Як з'ясували слідчі, всі фігуранти шукали "легкого заробітку" в Телеграм-каналах, де потрапили у поле зору спецслужб рф.

Для виконання ворожих завдань фігуранти у різний час знаходили потенційні "цілі", а потім погоджували їх зі своїми російськими кураторами. Після підпалів зловмисники фіксували загоряння на камери власних телефонів та відправляли "відеозвіт" представникам російських спецслужб.

За таким алгоритмом фігуранти знищили 6 службових автомобілів українських захисників, але так і не отримали обіцяних грошей від окупантів.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали чотирьох осіб, які на замовлення спецслужб рф підпалювали автомобілі Сил оборони України. Зловмисники діяли у Києві та Хмельницькому, їм загрожує від 8 до 10 років ув'язнення.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКримінал та НП

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