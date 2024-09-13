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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской области задержали приспешников рф, которые жгли авто военных: среди них несовершеннолетние

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 10:27  •  1873 просмотра

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В Одесской области задержаны 4 человека, которые по заданию российских спецслужб поджигали автомобили Сил обороны Украины. Среди задержанных трое несовершеннолетних, им грозит от 8 до 10 лет заключения.

В Одесской области правоохранители разоблачили еще четырех пособников российских спецслужб, которые совершали заказные поджоги автомобилей, принадлежащих бойцам Сил обороны. Об этом заявили в Службе безопасности, передает УНН.

Детали

Правоохранители рассказали, что к совершению поджогов оккупанты дистанционно привлекли двух одесситов, переселенца с Луганщины и жителя Измаильского района. Среди них - трое несовершеннолетних.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников «по горячим следам» в разных районах Одесской области. Во время обысков в домах задержанных изъяты средства поджога и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период) и. ч. 2 ст. 194 ( умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога)

- резюмировали в СБУ.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

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Дополнение

Как выяснили следователи, все фигуранты искали «легкого заработка» в Телеграм-каналах, где попали в поле зрения спецслужб рф.

Для выполнения вражеских задач фигуранты в разное время находили потенциальные «цели», а затем согласовывали их со своими российскими кураторами. После поджогов злоумышленники фиксировали возгорания на камеры собственных телефонов и отправляли «видеоотчет» представителям российских спецслужб.

По такому алгоритму фигуранты уничтожили 6 служебных автомобилей украинских защитников, но так и не получили обещанных денег от оккупантов.

Напомним,

Правоохранители задержали четырех человек, которые по заказу спецслужб рф поджигали автомобили Сил обороны Украины. Злоумышленники действовали в Киеве и Хмельницком, им грозит от 8 до 10 лет заключения.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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