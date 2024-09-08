На Одещині фіксують та ліквідують наслідки нічної атаки рф
Київ • УНН
В Ізмаїльському районі Одеської області триває ліквідація наслідків російської атаки. Обстежено 12 приватних домогосподарств, пошкодження будівель складає від 30 до 70%.
На Одещині триває фіксація та ліквідація наслідків російської атаки на Ізмаїльський район. Про це інформує очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
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Він уточнив, що станом на 18:30 обстежено 12 приватних домогосподарств.
"Пошкодження будівель - від 30 до 70%.
Найближчим часом заплановано обстеження багатоквартирних будинків (де розбиті вікна) та пошкодженого готельного комплексу.
Поки відбувається оцінка збитків, території загального користування приводять до належного стану, власникам пошкоджених помешкань надається плівка та інші матеріали для тимчасового закриття вікон", - пише він.
Додамо, що співробітники Вилківської міської ради приймають звернення щодо оформлення матеріальної допомоги, надають консультації щодо пакета документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги.
Власники постраждалих будівель можуть звертатися за допомогою та консультацією за телефоном: +38 066 752 8953
Нагадаємо, вночі ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками "Shahed-136/131".