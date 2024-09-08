В Одесской области фиксируют и ликвидируют последствия ночной атаки рф
Киев • УНН
В Измаильском районе Одесской области продолжается ликвидация последствий российской атаки. Обследовано 12 частных домохозяйств, повреждения зданий составляет от 30 до 70%.
В Одесской области продолжается фиксация и ликвидация последствий российской атаки на Измаильский район. Об этом информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Он уточнил, что по состоянию на 18:30 обследовано 12 частных домохозяйств.
"Повреждения зданий - от 30 до 70%.
В ближайшее время запланировано обследование многоквартирных домов (где разбиты окна) и поврежденного гостиничного комплекса.
Пока происходит оценка ущерба, территории общего пользования приводят в надлежащее состояние, владельцам поврежденных помещений предоставляется пленка и другие материалы для временного закрытия окон", - пишет он.
Добавим, что сотрудники Вилковского городского совета принимают обращения по оформлению материальной помощи, предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи.
Владельцы пострадавших зданий могут обращаться за помощью и консультацией по телефону: +38 066 752 8953
Напомним, ночью враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками "Shahed-136/131".