В Одесской области фиксируют и ликвидируют последствия ночной атаки рф

В Одесской области продолжается фиксация и ликвидация последствий российской атаки на Измаильский район. Об этом информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что по состоянию на 18:30 обследовано 12 частных домохозяйств.

"Повреждения зданий - от 30 до 70%.

В ближайшее время запланировано обследование многоквартирных домов (где разбиты окна) и поврежденного гостиничного комплекса.

Пока происходит оценка ущерба, территории общего пользования приводят в надлежащее состояние, владельцам поврежденных помещений предоставляется пленка и другие материалы для временного закрытия окон", - пишет он.

Добавим, что сотрудники Вилковского городского совета принимают обращения по оформлению материальной помощи, предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи.

Владельцы пострадавших зданий могут обращаться за помощью и консультацией по телефону: +38 066 752 8953

Напомним, ночью враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками "Shahed-136/131".