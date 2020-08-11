На Одещині зіткнулися дві вантажівки, є загиблі

"Внаслідок аварії, що сталася сьогодні близько 17-ї години на автошляху "Київ – Одеса" поблизу смт Любашівка, загинули водій та пасажир вантажного автомобіля DAF. За попередніми даними, кермувальник на швидкості в'їхав в припаркований на узбіччі магістральний вантажний автопоїзд Renault Magnum", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановлюють всі обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі вантажівка зіштовхнулась з маршрутним автобусом, постраждало 10 людей.