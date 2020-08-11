В Одесской области столкнулись два грузовика, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Любашевском районе Одесской области устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Об этом сообщает ГУНП в Одесской области, передает УНН.
"В результате аварии, произошедшей сегодня около 17 часов на автодороге "Киев - Одесса" вблизи пгт Любашевка, погибли водитель и пассажир грузового автомобиля DAF. По предварительным данным, водитель на скорости въехал в припаркованный на обочине магистральный грузовой автопоезд Renault Magnum", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Днепре грузовик столкнулся с маршрутным автобусом, пострадали 10 человек.